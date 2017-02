Jonge vluchteling riskeert 4 jaar celstraf voor messteek aan station Oostende

Op 15 augustus vorig jaar kregen Mohammed A.H., Ali A.R. en Omar A.D. het aan het station in Oostende aan de stok met twee dronken Poolse broers. Het kwam tot een knokpartij waarbij Mohammed A.H. een zakmes trok en tussen de ribben stak van een van de broers. Het 19-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar was snel weer buiten levensgevaar.

Mohammed A.H. werd opgepakt en zat een week in voorhechtenis. Hij bekende dat hij de messteek toediende, maar betwist dat hij zijn slachtoffer daarbij wou doden. "Het slachtoffer en zijn broer hadden racistische verwijten naar het hoofd van mijn cliënt en zijn vrienden geslingerd", stelde advocaat Kris Vincke donderdagochtend in de Brugse rechtbank. "Mijn cliënt werd bovendien in het gezicht gespuwd. Hij voelde zich bedreigd en was bang. Hier was duidelijk sprake van uitlokking. We vragen de herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen."

Mohammed A.H. is een erkend vluchteling die in Oostende woont. Hij en zijn familie moesten een vijftal jaar geleden Irak ontvluchten door de opmars van Islamistische Staat. Ook Ali A.R. en Omar A.D. moeten zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. De uitspraak volgt op 16 maart.

