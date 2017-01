Jonge penningmeester van vinkenclub uit Roeselare verduisterde 10.000 euro

De voormalige penningmeester van vinkeniersvereniging De Appelvink in Roeselare is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 600 euro voor de verduistering van zo'n 10.000 euro.