Jonge Bruggeling, die onder andere deze jonge vrouw zwaar toetakelde, vliegt 5 jaar achter tralies

Newaf K. is ondertussen 18 jaar oud. De feiten waarvoor hij terecht stond in de Brugse rechtbank pleegde hij wel nog als minderjarige. Maar die waren zo brutaal en gewelddadig dat hij uit handen werd gegeven en dus als een volwassene berecht kon worden.

"Gevaar voor de maatschappij"

De rechter was in haar vonnis onverbiddelijk voor de jonge crimineel. "Hij was de leider van een bende die met een ongekende koelheid handelde. Er is bij hem geen enkel normbesef of schuldinzicht aanwezig. Hij beantwoordde de goedheid van hun slachtoffers met gruwelijke overvallen die hen voor de rest van hun leven zal tekenen. Volgens de psychiater is hij een pathologische leugenaar en een gevaar voor de maatschappij", klonk het.

De bende lokte de 21-jarige Melissa De Vadder met een smoes naar een garagebox in de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Daar was het vooral de 18-jarige Newaf K. die het slachtoffer zwaar toetakelde. Hij stampte en wurgde haar en hield pas op doordat zijn kompanen hem van haar trokken. Ze sloten haar in de garage op en gingen er met haar auto vandoor. In Gent kregen ze een lekke band en namen ze de trein naar Hasselt. Daar kregen ze een lift van een man, maar die werd in elkaar geslagen en van zijn auto beroofd.

"Grote stap in verwerkingsproces"

Twee meerderjarige daders werden eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Omdat hij als leider wordt aanzien kreeg Newaf K. nog een jaar langer. Hij moest zich bovendien ook nog verantwoorden voor zijn rol in enkele vechtpartijen. Het slachtoffer van de carjacking en haar familie reageren opgelucht op die uitspraak. "Gerechtigheid is geschied", zegt Melissa. "Het is voor mij belangrijk om te weten dat hij enkele jaren in de gevangenis zal moeten zitten. Dat is opnieuw een grote stap in mijn verwerkingsproces."

Melissa volgt een opleiding verpleegkunde en zit nu in haar laatste jaar. Het gaat ondertussen steeds beter met haar. "Al heb ik wel nog vaak schrik als ik op straat loop. Ik was bang om ze weer tegen te komen." De twee meisjes van de bende zijn nog niet gestraft. Zij zullen nog voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

(TLG - Foto TLG)