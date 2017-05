Jaar cel voor Blankenbergse dief die zijn broek afstak in een supermarkt

Op 22 april vorig jaar probeerde M.D. in een filiaal van supermarkt Carrefour een fles rode wijn te stelen. Toen de winkelverantwoordelijke hem betrapt stak de man zijn broek af waardoor zijn achterste en geslachtsdelen zichtbaar werden. De politie werd erbij gehaald en verder onderzoek wees uit dat M.D. al een zestal winkeldiefstallen gepleegd had in Blankenberge en Knokke-Heist.

Zo ging hij JBC in Blankenberge aan de haal met een trainingsbroek en een t-shirt. En 18 april 2016 ontvreemdde hij in een computerwinkel in Knokke-Heist een usb-stick en een bluetooth speaker. De uitbater stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 411 euro toegekend.

(AF)