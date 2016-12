Iraniër krijgt jaar effectief voor binnendringen in haven Zeebrugge

Een 20-jarige Syriër werd ruim 20 keer in de haven betrapt en kreeg daarvoor 9 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

De haven van Zeebrugge wordt door vluchtelingen steeds vaker gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni een strafbaar feit geworden. Voorheen konden indringers enkel voor hun illegaal verblijf in ons land vervolgd worden. Door de nieuwe wetgeving kunnen indringers ook aangehouden worden. Woensdagochtend verschenen in verschillende dossiers vijf vluchtelingen voor de rechtbank.

Op 2 november arresteerde de scheepvaartpolitie opnieuw twee Syriërs die via de haven van Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk wilden geraken. De 26-jarige Ali C. liep al voor de vierde keer tegen de lamp. De 20-jarige Dirar B.A. werd de afgelopen maanden al ruim 20 keer door de politie ingerekend. De jonge Syriër was na zijn eerdere pogingen al via snelrecht voor de correctionele rechtbank gedagvaard, maar werd deze keer aangehouden door de onderzoeksrechter. B.A. en C. kregen uiteindelijk respectievelijk 9 en 6 maanden cel, telkens de helft met uitstel.

De Iraniër Hassan F. liep op 12 november tegen de lamp. Samen met een kompaan had hij zich verwond door van een trailer te springen. De vluchteling werd op 21 september al eens tot zes maanden cel veroordeeld voor het binnendringen van de haven. Deze keer kreeg hij van de rechter één jaar effectieve celstraf.

Enkele andere vluchtelingen stonden woensdag eveneens terecht voor het binnendringen van de haven. Een Syriër beweerde dat hij per se naar het Verenigd Koninkrijk wil omdat de pond een sterkere munt is dan de euro. Het OM vorderde zes maanden effectief. De rechter doet uitspraak op 4 januari.

(BELGA)