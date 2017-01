Inbrekers slaan massaal toe op oudejaarsavond én op Nieuwjaarsdag

Op oudejaarsavond zijn dieven op pad geweest in een aantal straten in Zedelgem. Dat was onder andere het geval in de Kloosterstraat, de Koekoekstraat, de Koningin Astridstraat, de Heidelbergstraat, de Bergenstraat, de Hutstraat en de Karperstraat. In twaalf woningen werd effectief ingebroken. Er werd voornamelijk cash geld gestolen en juwelen.

In een woning in de Halfuurdreef in Veldegem werd een poging ondernomen tot inbraak. Onbekende(n) gooiden een steen door een raam maar hebben de woning niet betreden en dus ook geen buit gemaakt. In Oostkamp probeerden dieven op oudejaarsavond een appartement op de gelijkvloerse verdieping en twee appartementen op de eerste verdieping te betreden, echter zonder resultaat. De dader(s) vluchtten zonder buit.

Daarnaast probeerden dieven in de Legeweg in Oostkamp een loods open te breken, eveneens zonder resultaat. In Beernem werd op oudejaarsavond ingebroken in één woning in de Citroenstraat. De dieven gingen er vandoor met onder andere cash geld en juwelen.

In de Kasteelstraat in Ruiselede was er een diefstal met braak in een woning. De dieven sloegen daarvoor het glas van het keukenraam stuk en maakten geld en juwelen buit. In de Vinktstraat in Tielt sloegen ze het glas van de achterdeur van een woning stuk, ook daar stalen ze geld en juwelen, net als uit een woning in de Kanegemstraat.

Ook in de Kortemarkstraat in Lichtervelde maakten dieven geld en juwelen buit. Ze raakten het huis binnen door het raam van een garage aan diggelen te slaan.

