Inbrekers kraken cilinderslot af en doorzoeken woningen in Menen

De bewoner van een woning in de Peter Benoitstraat in Menen merkte zondagochtend dat het cilinderslot van de achterdeur afgekraakt en meegenomen was. De inbrekers doorzochten kort de keuken van het huis, maar vertrokken zonder buit.

Een dikke twee kilometer verderop, in de Lode Zielenslaan, stelde de agenten van de zone Grensleie een gelijkaardige inbraak vast. Ook daar braken onbekenden de het cilinderslot van de achterdeur af en doorzochten ze de woning. Alle kasten en laden werden opengemaakt maar meer dan een GSM en wat cash geld nam men niet mee. De bewoners merkten niets van de feiten.

(OV)