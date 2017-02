Inbrekers bij Scouts Rumbeke, ook poging bij Chiro

Het is niet de eerste keer dat de Rumbeekse Scouts Parsifal het slachtoffer is van inbrekers. Om dieven buiten te houden, werden er recent nog maar nieuwe ramen en deuren geplaatst. Toch zijn inbrekers erin geslaagd om in de nacht van zondag op maandag binnen te geraken. "Ze hebben een raam en een deur moeten forceren om binnen te geraken", vertelt Louise Kindt, hoofdleidster bij de jeugdbeweging.

"Nochtans was alles goed beveiligd. Gelukkig hebben ze 'maar' 200 euro meer, we bewaren nooit veel cash geld in ons lokaal. Verder hebben ze niets van materiaal mee", klinkt het.

Sinds enkele weken hebben de Chirowietjes van Chiro Rumbeke hun intrek genomen in hun lokaal palend aan de Scouts, ook daar hebben de inbrekers geprobeerd een slag te slaan, maar ze zijn niet binnen geraakt.

(TD)