Inbreker, die toesloeg in De Haan, komt vrij omdat zijn internering niet mogelijk is

Het openbaar ministerie had de internering bevolen maar door een wetswijziging was dit niet mogelijk. Hoewel de man volgens de gerechtspsychiater een gevaar vormt voor zichzelf en de maatschappij mag hij vandaag nog de gevangenis verlaten.

Op 8 mei vorig jaar spoorde Mustapha T. (29) van Antwerpen naar De Haan, waar hij in de Langestraat een even bizarre als lachwekkende inbraak pleegde in de woning van tandarts John Vandenabeele (67). Op klaarlichte dag drong hij het huis binnen en laadde hij de splinternieuwe Jaguar op de oprit vol met onder meer een televisietoestel, een computer en zelfs het afsprakenboekje van de tandarts. Maar omdat hij de wagen niet aan de praat kreeg - daarvoor is een speciale code nodig - besloot Mustapha zich voor te doen als de tuinman. Hij begon de haag te snoeien en de planten water te geven en vroeg aan de buurjongen zelfs een ladder om bij de hoogste takken te kunnen. Na zijn noeste arbeid ging hij met een glas wijn in de hand in een tuinstoel zitten om de handleiding van de Jaguar te bestuderen.

Genieten van de vogeltjes

Op dat moment kwamen de tandarts en zijn vrouw thuis van een communiefeest. T. stelde het koppel gerust en beweerde dat hij van de geheime politie was. "Hij sloeg zijn arm om mijn schouder en beweerde dat hij met een onderzoek bezig was", stelde John Vandenabeele. Hierop nam T. nog een fles wijn en liep ermee naar het strand. Daar kon de politie hem aantreffen terwijl hij zorgeloos lag te zonnen. "Laat mij toch met rust. Ik wil genieten van de vogeltjes", sprak hij doodkalm, waarna de agenten hem in de boeien sloegen.

De raadkamer besloot T. te interneren, maar de KI in Gent maakte dit weer ongedaan omdat de wet intussen gewijzigd werd. Volgens die nieuwe wet kan een verdachte niet geïnterneerd worden voor een vermogensdelict waarbij geen sprake is van geweld of bedreiging. En volgens de KI was dit inderdaad het geval. Tijdens de pleidooien in de Brugse rechtbank drong het openbaar ministerie opnieuw aan op de internering, maar Joris Van Maele, de advocaat van T. verzette zich daartegen.

Toerekeningsvatbaar?

"Mijn cliënt kampte met een depressie en zocht zijn toevlucht in alcohol en marihuana. Nu is hij opnieuw weer bij zijn volle verstand", stelde Van Maele, die ook verwees naar de argumenten van de KI. De strafrechter in Brugge sprak T. donderdagochtend vrij, omdat hij net als de KI van oordeel was dat er geen sprake was van geweld of bedreiging en een internering dus niet kan bevolen worden. Na acht maanden voorhechtenis mag T. vandaag dus de gevangenis verlaten, tenzij het openbaar ministerie meteen beroep aantekent.

Of T. toerekeningsvatbaar is, is niet helemaal duidelijk. De rechter hoefde zich daar immers niet over uit te spreken. Volgens Joris Van Maele niet, maar volgens de gerechtspsychiater die hem onderzocht vormt hij een gevaar voor zichzelf en de maatschappij.

(AFr - Foto a-AFr)