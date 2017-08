Inbraken en drugsbezit fors gedaald in Kortrijk

Opvallend is dat volgens de politie het aantal inbraken in Kortrijk met 32,6 procent is gedaald. "In de eerste helft van 2017 noteerden we 161 feiten, in de eerste helft van 2016 waren dat er 239", vervolgt de Kortrijkse burgemeester. "De inbraken in openbare gebouwen, veelal containerparken, daalde het meest spectaculair: 50 procent. Ook werd er veel minder ingebroken in bedrijven: een daling met 42 procent."

...