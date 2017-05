Ieperse leraar veroordeeld tot tien maanden cel na relatie met leerlinge

De raad van bestuur van de scholengroep Sint-Maartens plaatste op 27 november 2015 een leraar van het Instituut Heilige Familie in Ieper op non-actief. Dat gebeurde nadat de ouders van een minderjarige leerlinge klacht hadden ingediend tegen de leraar. Er volgde een onderzoek omdat de man het meisje zou hebben misbruikt. Later kwam echter de ware toedracht aan het licht en het bleek dat de twee er een relatie op nahielden. In eerste instantie ontkende het meisje dat. Later gaf ze toch toe.

Les in andere school

De veertiger moest zich echter wel voor de rechter verantwoorden voor aanslag tegen de zeden op een minderjarige. De rechtbank vindt de feiten bewezen en veroordeelde de man tot tien maanden cel met uitstel en een geldboete van 3.000 euro, eveneens met uitstel. De man zal zich wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Het parket had de leraar ook gedagvaard voor het bezit van kinderporno, maar daarvoor werd hij vrijgesproken. De ouders van het meisje hadden zich geen burgerlijke partij gesteld in de zaak. De leraar geeft nog steeds les, maar dan in een andere school.

(CMW)