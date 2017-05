Ieperling vindt gestolen caravan terug in Rijsel dankzij GPS-tracker

Kurt Coussaert uit Ieper plaatste dinsdagavond een oproep op Facebook om mee te helpen zoeken naar zijn gestolen caravan. De Ieperling had wel een GPS-tracker in zijn caravan geïnstalleerd en zo kon hij achterhalen dat de dieven er al mee in Rijsel zaten. De Franse politie slaagde er uiteindelijk in om de caravan terug te vinden, maar de schade is wel aanzienlijk.