Ieperling riskeert 18 maanden cel voor diefstallen

Vincent V. (43) uit Ieper moest maandag voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van minstens 15 gevallen van diefstal van meestal fietsen, poging tot afpersing, bedreiging en wapendracht. De feiten vonden plaats van juli tot oktober 2016. De man is geen onbekende voor het gerecht en het openbaar ministerie vordert 18 maanden effectieve gevangenisstraf. Volgens de verdediging is de beklaagde iemand die al van in zijn jeugd in de marginaliteit is beland. "Alcohol en drugs spelen ook een rol in dit verhaal", aldus meester Christine Onraet. "Mijn cliënt zegt in vele gevallen zich niets meer te herinneren, maar betwist de feiten niet. Hij is iemand die alleen probeert te overleven via diefstal om aan zijn verslaving te voldoen. Het leven zelf kan hij niet aan, zo zwak is hij. Ik vraag hem nog een laatste kans te geven via probatievoorwaarden." De rechter kaatste terug: "Heeft uw cliënt niet bijna alle kansen verprutst?" Vonnis op 19 juni. (HV)