Ieperling krijgt celstraf met uitstel voor aanranding van minderjarige vriendin van zijn dochter

Lieven R. (44) uit Ieper werd veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel omdat hij het vriendinnetje van zijn dochter meermaals aanrandde. Het slachtoffer was nog geen 16 jaar en toen zij op bezoek kwam, kon de man zijn handen niet thuishouden. Twee keer stapte hij de slaapkamer binnen en begon het meisje te strelen. Hij ging verder en plaatste ook een camera in de badkamer. De beklaagde gaf de feiten toe en kreeg naast zijn straf de opdracht mee iets te doen aan zijn alcoholprobleem en hij mag ook geen minderjarigen meer in huis halen. Zijn burgerrechten is hij voor vijf jaar kwijt en het slachtoffer werd 5.000 euro schadevergoeding toegekend. De ouders kregen 875 euro toegekend.

(HV)