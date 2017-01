Ieperling gaf kopstoot aan kerel die zijn lief een tik op de poep gaf

Mateusz Z. (24) is van Poolse afkomst en raakte op 6 september 2015 betrokken in een vechtpartij waarbij hij het slachtoffer een kopstoot toediende. Die was daardoor zeven dagen werkonbekwaam.

De burgerlijke partij vordert 1.956 euro. De beklaagde gaf toe dat hij een kopstoot gaf, maar dat kwam omdat de burgerlijke partij zijn vriendin van de beklaagde 'een tik op de poep' zou hebben gegeven.

De rechter zei dat als iedereen zo zou reageren er wel een heel veel mensen voor de rechter zouden moeten verschijnen. Het openbaar ministerie vorderde een straf met uitstel en een effectieve boete. Het werd een effectieve boete van 300 euro.

(HV)