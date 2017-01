Huisarts uit Ieper, die met strijkplank werd bewerkt, nog niet zeker van ruime schadevergoeding

Op 22 februari 2013 drong J.B. (34) de gezinswoning van zijn ex-vriendin binnen. De dertiger stond midden in de nacht plots in de slaapkamer van zijn voormalige vriendin. Er ontstond een schermutseling. De indringer ging naar beneden, waar hij de vader van zijn ex met een strijkplank op het hoofd sloeg.

Nadat hij nog enkele rake klappen had uitgedeeld aan zijn ex-schoonvader, vluchtte J.B. Terwijl agenten op zoek waren naar de voortvluchtige dader, trok die opnieuw naar de woning. Andermaal kreeg de vader het hard te verduren. "Hij is tot driemaal toe aangevallen door zijn ex-schoonzoon. Daar heeft hij nog steeds blijvende gevolgen van: licht posttraumatische-stressstoornis (PTSS), een discushernia en een reactieve depressie. Daardoor kampt mijn cliënt met permanente duizelingen en constante valpartijen", zette de advocaat van het slachtoffer uiteen.

Voor de vordering van 283.000 euro baseert de burgerlijke partij zich op een van de vele deskundigenverslagen. In totaal boog een twintigtal artsen zich over de huidige toestand van de huisarts. De grote schadevergoeding wordt door de verdediging betwist. "Er was voorafgaand al sprake van PTSS, een discushernia en een angststoornis. In 2010 en 2012 is tegenpartij al tweemaal ten val gekomen. Er moet bij de begroting rekening worden gehouden met die voorafgaande toestand."

Vonnis op 16 februari.

