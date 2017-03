Graaf Henri d'Udekem d'Acoz in november opnieuw voor rechter

De oom van koningin Mathilde is eind vorig jaar veroordeeld voor oplichting. Het gezin van het slachtoffer is voor 117.000 euro opgelicht. Het dossier moet op burgerlijk vlak nog verder worden behandeld, voor de toekenning van de schadevergoeding aan de slachtoffers.

De zaak werd uitgesteld naar november, omdat het strafdossier nog hangende is bij het hof in Gent. In december werd de graaf door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot zes maanden met uitstel en een boete. Hij tekende beroep aan tegen dat vonnis.

