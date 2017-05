Gevangenisdirecteur over Christian Fobe: "In Gent waren er vermoedens dat hij ontsnappingsplannen zo

Volgens zijn zus moest Fobe door ernstige bedreigingen naar België vluchten.

De beschuldigde werd als Krystian Tadeusz Hoffmann geboren in het Poolse Poznan. "Ik zou zeker willen zeggen dat mijn zoon een heel goede, voorbeeldige zoon is geweest", getuigde zijn moeder. "Toen hij elf jaar oud was, ben ik gescheiden. Ik stond er alleen voor en op dat moment heeft mijn zoon de rol van de vader overgenomen." Later maakte de beschuldigde deel uit van Solidarnosc. "Op hulp van de communistische partij moesten we dus niet rekenen. Hij is toen bij de politie nog in elkaar geslagen geweest."

Ook de zus van Fobe volgde het hele proces vanuit de zaal. "Krystian was eigenlijk een alpinist en hij was de eerste Pool die de Chimborazo in Ecuador heeft beklommen. Om dit te kunnen waarmaken had zijn club een sponsor gezocht." Met een van die sponsors kwam het tot een ernstig conflict over geld. Wellicht was hij door de beschuldigde opgelicht. "Roman Klamycki begon te dreigen dat hij ons zou vermoorden als we het geld niet terugbetaalden. Mijn broer is dan heel zwaar in elkaar geslagen door Klamycki."

Door de problemen met Klamycki vluchtte de beschuldigde in 1993 naar Zweden. "Ik had daar vrienden wonen, maar ook daar werd hij bedreigd door Klamycki. Hij wilde ons doden. Voor die bedreigingen is hij later veroordeeld door de rechtbank. Ik heb dan aan mijn zus en mijn schoonbroer gevraagd of Krystian naar België mocht komen", aldus Wielislawa Hoffmann. Uiteindelijk werd de beschuldigde door zijn aangetrouwde oom geadopteerd en nam hij de naam Christian Fobe aan.

De getuigen woonden in 2007 ook het eerste assisenproces tegen Christian Fobe bij. "Ik geloof in zijn onschuld, het was zeker niet zijn bedoeling om Den Baes te doden in dat gevecht", vertelde zus Joanna. Dat slachtoffer wijst de beschuldigde nu aan als de dader van de moord op Jean Hyde. "Ik bezoek mijn broer minstens één keer per jaar in de gevangenis. Daar heeft hij me gezegd dat hij heel erg bedreigd is geweest door Den Baes."

Ook de directeur van de gevangenis van Oudenaarde kwam aan het woord. "Meneer Fobe is iemand waar je eigenlijk nooit iets van hoort. Hij heeft een onberispelijk gedrag", aldus Hans Claus. De beschuldigde werd in opmerkelijke omstandigheden overgeplaatst naar Oudenaarde. "In Gent waren er vermoedens dat hij ontsnappingsplannen zou maken. In de omgeving van zijn cel waren ook twee ijzerzagen gevonden. Blijkbaar was hij al eens van Leuven naar Hasselt overgeplaatst omdat hij plannen had om te ontsnappen." Woensdagavond zullen de advocaten van de burgerlijke partij nog hun pleidooien houden. De jury had nochtans voorgesteld om donderdag pas met de pleidooien te starten.