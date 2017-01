Gevangene takelde cipier zwaar toe met kassei in een kous

Op 13 juni 2014 gingen in de Brugse gevangenis vier cipiers gedetineerde Danny D.W. (53) uit Turnhout uit zijn cel halen om hem naar de strafcel te begeleiden. Maar op het moment dat een van de cipiers zijn rechterarm probeerde te fixeren, greep D.W. naar een kous waarin hij een kassei had verborgen. Cipier B.V. kreeg de steen vol in het gezicht en liep een zware neusbreuk op, waardoor hij nog steeds kampt met reuk- en smaakverlies.

Zijn collega B.D. hield aan het incident een gebroken onderarm over. De twee cipiers, die door de feiten vele maanden arbeidsongeschikt waren, zakten maandag naar de Brugse rechtbank af waar de zaak gepleit werd. B.V. eiste een schadevergoeding van 15.000 euro, zijn collega vroeg 10.000 euro. De procureur vorderde 30 maanden effectieve celstraf voor D.W., die over een strafblad van acht pagina's beschikt.

"De beklaagde heeft niets geleerd uit zijn strafverleden en handelde duidelijk met voorbedachte rade", stelde de procureur. Advocaat Mathieu Langerock vroeg toch enige mildheid voor zijn cliënt. "Wat hij deed was verschrikkelijk, maar hij heeft er enorm veel spijt over. Hij wil alles doen om de schade te vergoeden", stelde Langerock, die ook de omstandigheden van de feiten schetste. "Mijn cliënt kampt met een blaasprobleem en had die dag tijdens de wandeling in zijn broek geplast. Toen de directeur daar smalend over deed voelde hij zich diep vernederd en kookte zijn potje over."

De beide cipiers hebben intussen hun werk in de Brugse gevangenis hervat. "Wij worden ook vaak vernederd maar gaan daarom nog niet agressief tekeer", stelden ze. Het vonnis volgt op 20 februari.

(AF)