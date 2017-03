De wagen werd gestolen omstreeks 0.50 uur en de daders zijn gevlucht in de richting van Zwevegem centrum. De wagen is te herkennen aan de grote sticker van Discordia die op de achterruit kleeft en de duidelijk zichtbare Bose muziekinstallatie. Daarnaast is de wagen voorzien van Keza velgen en banden van het merk Continental. Eigenaar Cedric Vanhooteghem doet via de Facebookgroep 'Zwevegem leeft' een oproep tot eventuele getuigen om zich te melden bij politiezone Mira.

(NDZ - foto's Facebook)