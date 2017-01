Gepensioneerde notaris uit Oostende krijgt drie jaar cel voor valsheid in geschrifte

Het onderzoek naar de praktijken van de notaris startte in 2012. Bij het verlijden van een testament moeten altijd twee getuigen of een andere notaris aanwezig zijn. Volgens de verdediging konden de getuigen meestal alles horen vanuit een andere kamer. Van elf testamenten geeft de notaris toe dat ze pas later door de getuigen getekend werden. "Maar soms is er in het weekend gewoon niemand beschikbaar. Er is geen bedrieglijk opzet, mijn cliënt heeft niemand benadeeld", aldus meester Luc Arnou.

Naar aanleiding van de dood van Jean-Pierre C. in januari 2013 kwam er een nieuw onderzoek naar een testament. Volgens de familie C. werd de man bij het opstellen van zijn testament immers gemanipuleerd door zijn vriendin. "Dit gaat verder dan normvervaging. Mijn cliënten zijn wel benadeeld door die vervalsing", aldus meester Gerard Soete.

Voortdurende aanwezigheid?

Voor dit feit werd P.D.M. echter vrijgesproken, net als voor zijn rol in 24 andere testamenten. De rechtbank oordeelde immers dat er sprake was van redelijke twijfel. Zo is het niet zeker dat de getuigen vanuit de aanpalende wachtzaal niet konden horen wat er binnen gezegd werd. Aan schriftvervalsing bij 17 testamenten werd de notaris wel schuldig bevonden. "Als de getuigen pas achteraf opgebeld worden, is 'in de voortdurende aanwezigheid van de getuigen' ontegensprekelijk vals", klonk het in het vonnis.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met een veroordeling uit 2002. Toen kreeg D.M. opschorting van het hof van beroep voor belangenvermenging. De rechtbank stelde vast dat de notaris uit die gunst geen lessen had getrokken. Zijn werkwijze gaf nog steeds blijk van verontrustende normvervaging en bijzonder storende lichtzinnigheid.

De zaak-Ginette

Tenslotte moest de notaris zich samen met een 69-jarige huisarts verantwoorden voor hun rol bij het verdelen van de erfenis van Ginette R. (78). De vrouw stierf in januari 2010 en liet alles na aan een goede vriend. Haar zussen dienden klacht in, waarop aan het licht kwam dat die vriend zelf de notaris had aangezocht. Huisarts M.H. leverde een attest dat stelde dat de vrouw handelingsbekwaam was. Nochtans was R. op dat moment opgenomen in de psychogeriatrie. De notaris werd in dit dossier vrijgesproken, de huisarts kreeg opschorting van straf.

(Belga)