Geparkeerde auto's opengebroken met metalen petanquebal in Bredene en De Haan

Omstreeks 23.30 uur stelde een politiepatrouille aan de Koninklijke Baan in De Haan een eerste feit vast. Van een Porsche Boxster was het raam aan bestuurderszijde ingeslagen of -gegooid met een metalen petanquebal, die in het voertuig werd gevonden. Daarbij was het alarm van het voertuig afgegaan. Een hoes van een gsm, die in de middenconsole lag, werd gestolen. Ook in zes andere voertuigen werd ingebroken. Het ging in totaal om vier feiten op de Koninklijke Baan in Bredene, één op de Koninklijke Baan in De Haan en twee op de Nieuwe Rijksweg in De Haan. Van twee Peugeots 206, een Citroën C3, een VW Passat van Belgische eigenaars, een Vauxhall Vectra van een Britse eigenaar en een Hyundai Lantra van een Poolse eigenaar werd een raam ingeslagen. Het is momenteel nog niet duidelijk wat er allemaal gestolen werd. Van drie voertuigen werden de nummerplaten gestolen.