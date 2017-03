Geen straf voor Barbara Gandolfi voor lasterlijke aangifte tegen twee Brugse speurders

Mediafiguur en ex-playmate Barbara Gandolfi uit Oostende krijgt geen straf voor de lasterlijke aangifte die ze indiende tegen twee speurders van de Brugse federale politie.

De zaak is een nevendossier van het oplichtingsdossier waarbij de ex-deelneemster van Temptation Island de bekende Franse acteur Jean-Paul Belmondo 200.000 euro lichter maakte. Voor die zaak kreeg Gandolfi onlangs 9 maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 5.500 euro boete van de Brugse strafrechter. Tijdens het onderzoek naar de oplichtingszaak diende Gandolfi, samen met haar ex-vriend Frederic Vanderwilst (42), vond Gandolfi echter dat ze lastiggevallen werd door twee speurders van de financiële cel van de Brugse federale politie. Daarom diende ze klacht in tegen de twee politiemannen. Die klacht werd echter ongegrond verklaard, waarna beide politiemannen zelf een klacht indienden tegen Gandolfi wegens lasterlijke aangifte.

In eerste aanleg kreeg Gandolfi daarvoor 2 maanden celstraf met uitstel, haar ex-vriend Vanderwilst werd veroordeeld tot 4 maanden effectief. Beiden tekenden beroep aan, en met succes: het hof van beroep in Gent sprak voor beiden zonet de eenvoudige schuldigverklaring uit. Dat betekent dat ze allebei schuldig bevonden zijn, dat ze ook een schadevergoeding zullen moeten betalen aan de twee politiemannen, maar dat ze verder geen straf krijgen.

Of Gandolfi en Vanderwilst ook beroep zullen aantekenen tegen hun veroordeling in de oplichtingszaak, is nog niet bekend.

(LK)