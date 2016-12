Geen dag cel voor 27-jarige Lindsay die haar partner probeerde dood te steken

De 27-jarige Lindsay D. uit Deerlijk zal geen enkele dag effectief in de cel zitten voor de steekpartij waarbij ze haar partner Sonny D. - tevens haar schoonbroer - probeerde te doden.

Van de Kortrijkse rechter kreeg ze in eerste aanleg dezelfde straf, maar daarvan werd één jaar wél effectief uitgesproken. Nu de straf met volledig uitstel is opgelegd, moet Lindsay D. de gevangenis dus niet langer vrezen.

De vrouw leerde Sonny D. kennen als haar schoonbroer. De twee begonnen een relatie en er volgde al snel een kindje, maar het alcoholprobleem van Sonny D. leidde vrij snel tot spanningen in het nieuwe gezin. De politie moest minstens zes keer tussenkomen voor huiselijk geweld, Sonny D. werd zelfs al eens veroordeeld tot een boete voor partnergeweld. Op 3 augustus vorig jaar werd het geruzie Sonny D. te veel en besloot hij Lindsay D. uit het huis in Waregem te zetten. De vrouw liet zich echter niet doen en drong het huis weer binnen om haar zoontje mee te nemen, waarop het opnieuw tot een schermutseling kwam.

In de keuken begon Lindsay D. met glazen te gooien, greep ze uiteindelijk naar een aardappelmesje en stak Sonny D. daarmee in de borst. De man hield er een klaplong aan over. "Ik wilde hem wellicht wel doden", verklaarde D. aan de politie. Die uitspraak minimaliseerde ze voor de rechter, maar die veroordeelde haar uiteindelijk toch voor 'poging doodslag'. Ook het hof van beroep in Gent ging ervan uit dat de vrouw Sonny D. wel degelijk wilde doden. Ondanks de zware kwalificatie besloot Sonny D. echter om geen schadevergoeding te eisen.

