Gamer uit Westende blijft in de cel voor vuistslag aan zoontje tijdens spelletje FIFA

Het is niet de eerste keer dat de jonge vader zijn zelfbeheersing verloor. Zo gooide hij de baby al ruw in de zetel en sloeg hij het kind een blauw oog. Maar op zondag 4 september liep het helemaal mis. Bram L. kon niet verdragen dat D. om aandacht bleef schreeuwen tijdens zijn videospelletje. De Westendenaar sloeg met zijn vuist op het hoofd van zijn zoontje. Toen de moeder van D. wakker werd, brachten ze het kind naar het ziekenhuis. Daar werden twaalf breuken in de schedel vastgesteld. D. verkeerde even in levensgevaar, maar herstelt ondertussen opmerkelijk goed van de ernstige verwondingen. De precieze blijvende schade is voorlopig wel nog moeilijk in te schatten.

Enkele maanden geleden werd L. door de Brugse strafrechter al veroordeeld voor drugsfeiten. Recent kreeg hij ook nog tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor een vechtpartij. In de zaak van de mishandeling van zijn baby is het voorlopig wachten op het rapport van de gerechtspsychiater.

(Belga)