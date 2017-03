Frauderende bankdirecteur uit Oudenburg komt voor correctionele rechtbank

Meer dan drie jaar nadat het rustige Oudenburg opgeschrikt werd door de aanhouding van een gerespecteerde bankdirecteur, verwees de Brugse raadkamer de zaak naar de correctionele rechtbank. Yves B. uit Zerkegem zal zich daar moeten verantwoorden omdat hij heel wat klanten voor een bedrag van om en bij de 3 miljoen euro oplichtte. De officiële aanklacht is duidelijk: valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen.

Charmant en gerespecteerd

Yves B. stond bekend als een charmante en gerespecteerde bankdirecteur. Hij runde in Oudenburg een van de meest succesvolle landelijke kantoren van BNP Paribas Fortis. Geen mens die vermoedde dat hij zijn klanten al een hele tijd oplichtte. Het was dan ook hét gespreksonderwerp in Oudenburg toen de bankdirecteur in november 2013 in de cel belandde. Niemand kon geloven dat hij zijn klanten zoveel geld afhandig had gemaakt.

B. zat - samen met zijn kompaan Michel D. - enkele maanden in voorhechtenis. Maar daarna werd hij onder voorwaarden opnieuw vrijgelaten. Het onderzoek werd in 2015 al afgerond, maar omdat enkele advocaten nog bijkomend onderzoek vroegen sleepte het verder aan.

Bank zelf buiten vervolging

De Brugse raadkamer verwees de bankdirecteur en zijn kompaan nu dus door naar de correctionele rechtbank. BNP Paribas Fortis werd aanvankelijk ook in verdenking gesteld, maar het parket gaat ervan uit dat alles buiten hun weten om gebeurde. De bank werd verder dan ook buiten vervolging gesteld.

Op de zitting voor de rechtbank zal duidelijk worden wat B. en zijn kompaan precies allemaal met het geld deden. Vast staat wel dat ze telkens vermogende, maar goedgelovige mensen als slachtoffer uitkozen. Eén van hen zouden ze zelfs voor 1,3 miljoen euro opgelicht hebben. Het geld spendeerden de twee aan hun liederlijk leven. Zo bezochten ze de duurste restaurants en betaalden ze meermaals voor vrouwelijk gezelschap.

(TLG)