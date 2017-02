Fransman die vrouw doodreed in Pittem, kon borgsom niet betalen en zit nog steeds in de cel

Op vrijdag 18 november 2016 rond 10 uur werd langs de Brugsesteenweg in Pittem een 67-jarige fietsster doodgereden. Een auto probeerde langs rechts en over het fietspad een vrachtwagen in te halen en reed daarbij de vrouw aan. Zij werd tegen de vrachtwagen gekatapulteerd en overleed ter plaatse.

Het aanrijdend voertuig belandde in de gracht, waarop Alexandre R. eerst te voet en daarna met een taxi verder vluchtte. De man werd internationaal geseind, maar gaf zich de daaropvolgende dag zelf aan bij de politie in het Noord-Franse Roubaix. Hij werd op 1 december uitgeleverd en de volgende dag aangehouden door de onderzoeksrechter.

(Belga - Foto a-Nele)