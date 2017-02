Faroek reconstrueert deel van de weg die vermoorde Sofie Muylle aflegde in Knokke-Heist

Het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle in Knokke draait op volle toeren. De speurders proberen een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van wie er die ochtend van 22 januari in de buurt was van de plaats waar Sofie voor het laatst is gezien en de plaats waar haar lichaam is gevonden.

Via het vtm-programma Faroek doen ze dinsdagavond ook een beroep op de kijker. Ze reconstrueren een deel van de weg die Sofie vermoedelijk heeft afgelegd en tonen bewakingsbeelden waarop zij wellicht te zien is.