Extra beveiliging na brandstichting in leegstaande drukkerij in Brugge

Opnieuw brandstichting. In de buurt van de leegstaande drukkerij kijken ze er al niet meer van op. "Och, meneer. Het is ondertussen al de zoveelste keer. Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt", klinkt het bij een groepje bewoners die naar buiten waren gekomen tijdens de bluswerken. Ook voor de brandweer is Catharina Press in het Tempelhof ondertussen een vast adres geworden. De laatste jaren moesten ze al ontelbare keren tussenbeide komen voor een brandstichting in het gebou...