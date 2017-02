Ex-Syriëstrijder uit Blankenberge riskeert celstraf voor 'onterende' behandeling van echtgenote

Delefortrie woont tegenwoordig in Blankenberge, omdat hij dan vaker op bezoek kan gaan bij zijn echtgenote Samira B. (29). Zij zit in de gevangenis van Brugge een straf van 27 jaar uit voor de moord op haar ex-vriend. De feiten waarvoor Delefortrie vervolgd wordt, speelden zich twee à drie maanden voor haar veroordeling af, toen het koppel nog in Boom woonde. Op 21 maart 2016 hadden ze ruzie gekregen, omdat Samira een foto van haar ex en de kinderen niet wilde weghalen. Delefortrie had op haar gespuwd. Toen ze de politie wilde bellen, had hij haar gsm kapotgegooid.

Op 14 april 2016 was het opnieuw prijs: Samira had zonder zijn toestemming de woning verlaten na een discussie. Delefortrie was haar achterna gelopen en had haar bij de hals gegrepen en geslagen. Toen een getuige de politie wilde bellen, probeerde hij haar toestel af te pakken en bedreigde hij de vrouw.

Onder druk door assisenproces

"Vrouwen moeten volgens hem maar één ding doen en dat is gehoorzamen. Doen ze dat niet, dan vindt hij het gerechtvaardigd om geweld te gebruiken", zei procureur Mario Wyns. "Samira is geen vrouw die zich laat onderdrukken", reageerde de advocaat van Delefortrie, Ergün Top. "Van onterende behandeling is geen sprake."

Delefortrie erkende wel dat er een schermutseling was geweest. "Ik ben daar niet trots op, maar we stonden allebei onder druk door het assisenproces dat er stond aan te komen."

De twintiger werd in het grote Sharia4Belgium-proces veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf. Eén van de voorwaarden was toen dat hij geen nieuwe feiten mocht plegen.

(Belga)