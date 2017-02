Ex-schoonzoon sloeg huisarts op het hoofd met... een strijkplank

Het vonnis werd donderdag op de Ieperse rechtbank uitgesteld naar 16 maart.

Op 22 februari 2013 drong J.B. (34) de gezinswoning van zijn ex-vriendin binnen. De dertiger stond midden in de nacht plots in de slaapkamer van zijn voormalige vriendin. Er ontstond een schermutseling. De indringer ging naar beneden, waar hij de vader van zijn ex met een strijkplank op het hoofd sloeg.

Nadat hij nog enkele rake klappen had uitgedeeld aan zijn ex-schoonvader, vluchtte J.B. weg. Terwijl agenten op zoek waren naar de voortvluchtige dader, trok die opnieuw naar de woning. Andermaal kreeg de vader het hard te verduren. De huisarts vraagt een schadevergoeding van bijna 300.000 euro. Die grote som wordt door de verdediging betwist.

