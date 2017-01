Ex-medewerker Plopsaland riskeert 20 jaar cel voor misbruiken van jobstudent

De inwoner van De Panne moet dinsdag voor de rechter verschijnen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het misbruik zou begonnen zijn in de paasvakantie van 2015. Een Oostendse jongeman van toen 16 deed een vakantiejob in Plopsaland en kwam zo in contact met de 47-jarige C.P.. Na enkele dagen zou de jongeman al betast zijn en hij kreeg ook heel wat schunnige sms'jes. Ook nadat de vakantiejob afgelopen was, bleef de man contact zoeken via Facebook en sms. Uiteindelijk zou hij de jongeman in mei vorig jaar bij hem thuis verdoofd en brutaal verkracht hebben. De zwakbegaafde jongeman moest de feiten verzwijgen, want de verdachte zou gedreigd hebben anders zijn ouders te vermoorden. Uiteindelijk toonde hij de vele schunnige sms'en aan zijn moeder en werd het parket ingelicht. C.P. zit intussen zeven maanden in de cel en verschijnt dinsdag voor de rechter. Hij riskeert tot 20 jaar cel. Bij Plopsaland was men niet op de hoogte van de feiten.

(JL)