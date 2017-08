Etalage van pand in Blankenberge voor tweede keer in een maand tijd vernield

De eigenares van het pand op de hoek van de Vissersstraat en de Weststraat in Blankenberge heeft geen geluk. Midden juli raakte haar etalage in de Weststraat namelijk vernield na een schermutseling tussen een 39-jarige motorrijder en twee politiemannen. Die wilden de man controleren, maar het kwam tot een handgemeen. In het tumult sukke...