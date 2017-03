Enkel boete voor trio dat voor groot terreuralarm zorgde aan commissariaat in Harelbeke

De drie twintigers uit Kuurne en Ingelmunster die met hun verdacht gedrag aan het politiecommissariaat van Harelbeke op 26 januari 2015 voor groot terreuralarm zorgden, zijn woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot boetes van 450 tot 900 euro voor verboden wapendracht. Met terrorisme hadden ze niets te maken, maar in hun wagens lagen een airsoftwapen, een alarmpistool en een keukenmes.

De twee broers uit Kuurne en hun vriend uit Ingelmunster waren zich van geen kwaad bewust. Op de bewuste avond in januari 2015, enkele dagen na de ontmanteling van de terreurcel in Verviers en op een ogenblik dat de zenuwen bij de politiediensten strak gespannen stonden, werden ze met groot machtsvertoon in de boeien geslagen omdat de politie had opgemerkt dat ze het politiecommissariaat vanuit hun wagen in het oog hielden. Er volgden ook huiszoekingen. In werkelijkheid wachtte het trio op een vriend die op dat ogenblik in het commissariaat werd verhoord. In hun wagen lagen naast de wapens ook nog een nylonkous, handschoenen en tape. Eén groot misverstand dus, en dat vond ook de rechter, die niet inging op de gevorderde effectieve celstraf voor het trio. Eén van de broers werd zelfs vrijgesproken.

(LSi)