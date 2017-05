Elke dag wordt er minstens één fiets gestolen in Kortrijk

Voor het Kortrijkse stadsbestuur is de fiets een van de topprioriteiten. Er wordt ook almaar meer gefietst in de stad. De keerzijde van de medaille lijkt het aantal fietsdiefstallen te zijn. "In 2016 noteerde PZ Vlas op Kortrijks grondgebied 583 feiten van fietsdiefstal", legt Carol Leleu (CD&V) uit. Zij is politieraadslid en vroeg de cijfers op. "Soms wordt meer dan één fiets gestolen. Verder verdwenen ook 14 elektrische fietsen. Je kan dus gerust stellen dat er in 2016 meer dan 600 fietsen gestolen werden, vooral in de stationsomgeving en in schoolomgevingen."

