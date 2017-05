Elektrische fietsen gestolen van dames uit Blankenberge

Blankenberge kampt de laatste tijd met een nieuwe plaag: fietsdiefstallen. Een dievenbende teistert de badstad al een tijdje en maakte al heel wat fietsen buit. Zondagnacht stalen ze de twee elektrische fietsen van Nancy Lezaire (43) en haar vrouw Mieke Van Geel (53) van voor hun woning in de Rood-Kruisstraat. "Ik had liever gehad dat ze mijn auto hadden gestolen", zegt Nancy. "Hierdoor zien wij zo'n beetje heel onze zomer in duigen vallen."

Garagebox gezocht

De twee vrouwen lijden allebei aan een spierziekte. Hun elektrische fiets houdt hen in beweging én brengt ze een heel eind. "In de zomer maken wij vaak kilometerslange fietstochten. Dankzij die elektrische fietsen lukt dat. Maar dat zal deze zomer dus niet meer gaan. We zullen moeten wandelen vanaf nu. Maar op die manier kom je veel minder ver en zie je veel minder. Die dieven hebben ons echt wel getroffen. Die fietsen kostten elk 1.800 euro. En vorig jaar lieten we de batterij nog maar vervangen. We zijn nu op zoek naar een garagebox om onze fietsen binnen te kunnen zetten. Het is toch al ver gekomen op die manier."

De lokale politie Blankenberge/Zuienkerke bevestigt dat er de laatste tijd heel wat fietsen gestolen worden. Nadat een alerte burger de dievenbende maandagnacht onbewust betrapte, lanceren ze nu ook een oproep. "Wie verdachte handelingen met een witte bestelwagen opmerkt, wordt gevraagd om ons direct te verwittigen", zegt woordvoerder Philip Denoyette. "We rukken liever een keer te veel dan te weinig uit", aldus Denoyette. De getuige zag maandagnacht hoe de bende met de witte bestelwagen precies te werk gaat. De man woont ter hoogte van Haerendijke, even buiten het centrum van Blankenberge. Hij zag daar twee mensen twee fietsen uit hun witte bestelwagen laden. Ze lieten die achter langs de Koninklijke Baan. Een kwartier later stopte diezelfde bestelwagen en werd er opnieuw een fiets gedumpt.

Getuige

De politie werd verwittigd. Zij vonden de drie fietsen, maar de twee verdachten werden niet meer aangetroffen. Vermoedelijk werden ze ook afgeschrikt door de aanwezigheid van de politie en keerden ze niet meer naar de fietsen terug. De politie is wel tevreden dat ze op deze manier toch wat zicht krijgt op de werkwijze van de bende. "Zij gaan dus in het centrum fietsen stelen en laden die dan buiten de stad uit", zegt Philip Denoyette, woordvoerder van de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke. "Daar dumpen ze ze ergens uit het zicht. Om daarna terug de stad in te gaan om meer fietsen te nemen. Eenmaal ze er genoeg gestolen hebben, gaan ze die dan allemaal terug oppikken."

Aangifte doen

De politie hamert ook op het belang van een aangifte bij hen na een fietsdiefstal. "Momenteel hebben wij niet echt zicht op een concreet cijfer", klinkt het. "We zien zelf vaak diefstallen via Facebook passeren waarvan er bij ons nooit aangifte gedaan is. We willen de mensen echt wel vragen om daar ook bij ons melding van te maken."

