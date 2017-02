Egyptenaar riskeert dertig jaar opsluiting voor strandmoord in Zeebrugge

De man van Egyptische origine zou zijn vriendin Daisy Vergote (43) gewurgd hebben, maar blijft de feiten met klem ontkennen. Op 24 juli 2014 werd het levenloze lichaam van het slachtoffer rond 7.15 uur aangetroffen op het strand van Zeebrugge. Over haar gezicht lag zand, maar haar geslachtsdelen waren wel zichtbaar. Op het lichaam werden ook drie gebruikte condooms aangetroffen. Achteraf bleken die afkomstig te zijn van de laatste klant die het slachtoffer als prostituee had ontvangen.

El Sayed Farag, bijgenaamd Mike, kwam diezelfde dag al in het vizier van de speurders. De politie was immers al meerdere keren moeten tussenbeide komen. Zijn gewelddadig gedrag tegenover zijn partner had er zelfs al voor gezorgd dat hij een tijdje in de Nederlandse gevangenis was beland. 'Mike' werd de volgende nacht al ingerekend, maar blijft bij hoog en bij laag beweren dat hij met de dood van zijn vriendin niets te maken heeft.

Eén of drie condooms

Procureur Frank Demeester richtte bij de start van zijn requisitoir het woord tot de beklaagde. "De rechtbank bestaat uit mensen, maar u maakt zich niet sympathiek door toch te ontkennen. U zal dan ook niet op cadeaus moeten rekenen. De waarheid is ook belangrijk voor de burgerlijke partij, zij willen weten wat er gebeurd is en waarom."

Het OM nodigde de rechtbank uit om de beelden van de verhoren van Farag te bekijken tijdens hun beraad. "Daar zat geen gebroken man. Nee, daar zat God de vader, zo gedroeg hij zich. En hij begint zijn scenario van drank en drugs te vertellen." 'Mike' Farag liet ook verschillende ballonnetjes op over mogelijke andere verdachten. Zo wees hij naar de wijkagent en naar een klant uit Oostende. Die sporen werden grondig onderzocht, maar maakten duidelijk dat de mannen onmogelijk betrokken konden zijn.

De laatste klant van Daisy Vergote bleek iemand van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen te zijn. De dag na de feiten werd in de krant al gewag gemaakt van een condoom op het lichaam. "De bron had niet gezien dat er drie condooms waren. En toch zegt Mike op 27 juli al aan de wetsdokter dat hij werk moet maken van die drie condooms. Hoe kon hij dat weten? Niet uit de krant alleszins." De laatste klant van het slachtoffer bood zich snel zelf aan bij de politie. "Gelukkig is hij gekomen, of er was over dat dossier altijd mist blijven hangen."

"Hij hield van Daisy, maar niet van Lisa"

Het motief voor de moord blijft enigszins onduidelijk. Volgens Frank Demeester verduidelijkt een berichtje via Whatsapp veel. "Een maand voor de feiten schrijft hij dat hij houdt van Daisy, maar niet van Lisa. Lisa was haar werknaam als prostituee."

Het openbaar ministerie is van oordeel dat El Sayed Farag een groot gevaar blijft voor de maatschappij en vorderde daarom een gevangenisstraf van 30 jaar. Na die straf wil de procureur dat 'Mike' nog 10 jaar ter beschikking blijft van de strafuitvoeringsrechtbank.

Pathologische leugenaar

Meester Raan Colman verdedigt de belangen van de zoon en de oom van het slachtoffer. De advocaat merkte op dat een vriendin van Daisy Vergote onmiddellijk in de gaten had dat er iets ergs gebeurd was. "Ze vraagt direct of Mike opgepakt is. Zij voelt onmiddellijk dat het fataal is afgelopen." De avond voor de feiten had Farag de vrouw nog vastgebonden tijdens een seksspelletje. Daarna had hij haar morfine ingespoten.

Tijdens het bezoek van haar laatste klant zat Farag in een penthouse twee verdiepingen hoger. "Op dat moment moet zijn plan om haar te vermoorden ontstaan zijn, want op dat moment liegt hij in zijn berichten. Het is trouwens een pathologische leugenaar, na 158 leugens ben ik gestopt met tellen." De beklaagde beweerde dat hij na dat laatste bezoek niet meer tot bij Daisy ging. "Maar dat kan niet, om 1.51 uur zit zijn toestel nog onder de wifi bij Daisy. Dan zet hij zijn gsm uit. Daar gebeurt op dat moment de moord. Haar laatste bericht was om 2 uur, om slaapwel te wensen aan haar zoon. Kan het nog pijnlijker?"

"Wellicht zijn de feiten rond 3 uur gepleegd. Rond dat tijdstip hoorden alleszins twee buren een half uur lang gestommel. Daarna ging Farag rond 4 uur geld afhalen met beide bankkaarten van het slachtoffer. Die bankkaarten werden na de feiten teruggevonden op het appartement van Daisy Vergote. Farag zette zijn gsm pas rond 5 uur terug aan, bij thuiskomst in Zeeuws-Vlaanderen."

"Hij denkt ook dat hij slim is"

Meester Nina Van Eeckhaut, advocate van de broer van het slachtoffer, omschreef de beklaagde als een rasechte psychopaat. "Hij heeft een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Tijdens zijn verhoor probeerde hij op een smakeloze manier een vrouwelijke inspecteur te charmeren. Na zijn verblijf in een Nederlandse gevangenis noemde hij zichzelf op Facebook 'Mikey The Godfather'. Hij denkt ook dat hij slim is, zoals bij zijn truc met die condooms."

Tegen al zijn partners stelde Farag zich gewelddadig op. Ook Daisy Vergote kreeg regelmatig klappen van de beklaagde. "Hij heeft zelfs eens gestoken met een koksmes. In mei 2014 liep ze een sleutelbeenbreuk op, zogezegd nadat ze gevallen was. Het was de kroniek van een aangekondigde moord." Meester Van Eeckhaut ziet bij de beklaagde ook een duidelijk sadistische kant. "Hij heeft er precies plezier in om iemand pijn te doen. Dat zie je ook aan de manier waarop hij haar heeft achtergelaten."

Volgens de burgerlijke partijen had Daisy Vergote besloten een punt te zetten achter de relatie. "Die onweerstaanbare narcistische krenking kon hij niet aan. Hij kon dat absoluut niet verdragen, en daarom heeft hij besloten om haar te vermoorden."

