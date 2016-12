Duo uit Ieper en Langemark krijgt celstraf voor drugs die met vals geld werden betaald

Florent L. (20) uit Ieper en Rutger D. (26) uit Langemark stonden voor de rechter voor het bezit van drugs. Er werd bovendien geprobeerd het zaakje financieel te regelen met valse briefjes van 50 euro.

Florent L., die aangehouden verscheen wegens andere feiten, ontkende de feiten. Zijn verdediger meester Alain Vanryckeghem beweerde dat er in het dossier geen enkel materieel bewijs zit en dat er alleen werd vervolgd na belastende verklaringen. Eén bewijs dat werd aangevoerd werd wel aangehaald: de gsm van de beklaagde die in de wagen lag toen er naar Nederland werd gereden. De verdediging gaf toe dat de gsm er lag, maar die was er 'gewoon blijven liggen'. "Mijn cliënt was er helemaal niet bij", aldus de verdediging.

De tweede beklaagde beweerde echter het tegendeel. Meester Koen Bentein verdedigde Rutger D. en daar werden de feiten niet ontkend. Wel werd er beweerd dat de idee om te betalen met vals geld van Florent L. kwam. Het openbaar ministerie vorderde voor beide beklaagden minstens één jaar effectieve celstraf. Voor Florent L. werd het één jaar cel en een boete van 600 euro, alle twee voor de helft met uitstel. Rutger D. kreeg één jaar cel, maar alleen de periode van voorhechtenis werd als effectief uitgesproken. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel.

