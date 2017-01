Duikers van brandweer Oostende zoeken Spuikom af naar (gestolen) voorwerpen

"We krijgen vaak geïsoleerde meldingen van voorwerpen in het water. Het is niet altijd mogelijk om dan telkens duikers op pad te sturen", zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. Daarom werd beslist om voortaan op geregelde tijdstippen een gecoördineerde actie te organiseren. "Hiervoor wordt extra personeel voorzien, zodat de reguliere werking van de brandweer niet in gedrang komt. Bovendien is dit een goede oefening voor de duikers die in opleiding zijn", aldus nog brandweerkapitein Van der Veken.

De eerste opkuisactie leverde onder meer bromfietsen, een fiets, verkeersborden, nummerplaten, klein afval, een kegel en een laptop op. De politie kwam verschillende voorwerpen ophalen. Na controle worden ze naar de eigenaar of naar het stort gebracht.

(DJ / foto DJ)