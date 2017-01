Druk nachtje voor politie Torhout

Rond 11u30 werd er eerst een poging tot inbraak vastgesteld in de Ernest Claeslaan. Onbekenden gooiden met een baksteen aan de achterzijde van de woning een ruit van de garage stuk. Met een stoel vanop het terras werd gepoogd om langs het raam naar binnen te klimmen. Vermoedelijk werden de daders opgeschrikt en namen de benen. Gelukkig werd er niets gestolen.

Enkele uren later, omstreeks 02u40, was het opnieuw prijs in de Bruggestraat. Onbekenden konden via het raam van de living inbreken en het huis doorzoeken maar er werd niets gestolen. Vijf minuten later verschaften inbrekers zich de toegang tot een ander pand in dezelfde straat via het plat dak van een veranda. De woning werd opnieuw doorzocht en deze maal werd een brandkast uit de muur gehakt. De daders worden opgespoord.