Drugs en lawaaioverlast op goa-feest in Haringe

Het slaperige grensdorpje Haringe was op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag het decor van een goa-feestje. De fuif heette 'From 16 tot 17' en werd georganiseerd door 'Lost in Time Records'. Goa is een psychedelische muziekstijl die eind jaren tachtig en begin jaren negentig is ontstaan in de Indiase staat Goa. Het feest begon al op oudejaarsdag om 16 uur en duurde tot nieuwjaarsdag 16 uur, dus 24 uur.

