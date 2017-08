Drie verdachten naar rechtbank voor fitnessmoord in Dadizele

Het gaat om Tom K. en Leander W. uit Moorslede en Sven V. uit Menen. Alleen Tom K. zit momenteel nog in de gevangenis. De feiten dateren van 15 augustus vorig jaar. In de Geluwestraat in Dadizele werd toen het lichaam aangetroffen van Elias Keegan, een 20-jarige jongeman uit het Antwerpse. De man bleek overleden door een schotwonde. Al snel konden de speurders achterhalen dat hij samen met twee vrienden naar Dadizele was afgezakt voor een drugsdeal.

Daarbij zou 'de bende van Dadizele' hen kilo's cannabis leveren in ruil voor geld. In de auto waarin ze met Tom K., Leander W. en Sven V. hadden afgesproken ging het verkeerd. Volgens bronnen dicht bij het dossier trokken Keegan en zijn twee kompanen plots een vuurwapen en een matrak, met de bedoeling om de drugs mee te nemen zonder te betalen. Daarop zou Tom K. ook een wapen getrokken hebben en daarbij het dodelijke schot gelost hebben. Toen zijn kompanen merkten dat Elias Keegan dodelijk getroffen werd, vluchtten ze weg. In een café overhaalden ze de cafébaas om hen terug naar Antwerpen te voeren in ruil voor 100 euro. Het biljet waarmee ze betaalden, bleek achteraf vals te zijn.

Doodslag en inbreuken op de drugwet

Zowel de twee kompanen van Elias Keegan als de drie leden van de 'bende van Dadizele' belandden in de cel. Daarnaast pakten de speurders ook Tobias D. (27) op. In zijn rijhuisje had de drugdeal moeten doorgaan, maar uiteindelijk gebeurde dat in de wagen. De Ieperse raadkamer verwees vrijdagmorgen Tom K., Sven V. en Leander W. naar de rechtbank wegens doodslag en inbreuken op de drugwet. Ook Tobias D. zal zich voor inbreuken op de drugwet moeten verantwoorden.

De twee Antwerpse kompanen van Elias Keegan, Maxim K. en Ilyas S., zullen zich moeten verantwoorden voor poging diefstal met geweld. Alle verdachten zijn ondertussen op vrije voeten, behalve Tom K. De raadkamer liet hem vanmorgen vrij onder strenge voorwaarden, maar het parket tekende meteen beroep aan. Daardoor blijft hij nog minstens veertien dagen in de cel. Dan oordeelt de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling over zijn verdere aanhouding.

Wanneer de zaak voor de correctionele rechtbank van Ieper behandeld zal worden, is nog niet bekend.

(LK)