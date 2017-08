Drie mannen staan terecht voor overdosis heroïne van vrouw uit Brugge

In de nacht van 7 op 8 oktober 2016 kwam Cynthia V. om het leven in de woning van Barry D. (32) in Sint-Andries Brugge. De wetsdokter stelde vast dat het slachtoffer bezweek door een overdosis heroïne, gecombineerd met amfetamines en medicatie. Het onderzoek wees uit dat de betrokkenen eerder die avond heroïne hadden gebruikt in de woning van Glenn V. Die verklaarde dat Cynthia V. nog kerngezond was toen ze die avond met de fiets vertrok. De fatale dosis drugs had Barry D. aangekocht bij Birger V. (34).

De advocaat van Barry D. legde uit dat zijn cliënt het slachtoffer in de psychiatrie leerde kennen. "Die mensen wisten allebei niet van welk hout pijlen maken. Mijn cliënt blijft er ook bij dat hij het shot heroïne niet heeft toegediend", aldus meester Kris Vincke. Ook de leverancier van de drugs probeerde zijn rol in het verhaal te nuanceren. "Het zijn misschien de risico's van het vak, maar er is geen absolute zekerheid dat zijn drugs tot de dood geleid hebben", pleitte meester Mathieu Langerock.

De verdediging van de drie beklaagden stuurde aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De rechter doet uitspraak op 30 augustus.

