Drie jaar gevorderd voor poging tot doodslag op liefdesrivaal

In de zomer van vorig jaar zou een veertiger de nieuwe vriend van zijn ex proberen aan te rijden hebben met zijn auto. De dag daarna werd dezelfde man aangevallen met een mes door twee dertigers. Het koppel beweerde eerst dat ze de twee niet kenden en dat ze handelden in opdracht van de veertiger, die de man een dag eerder had willen aanrijden.

Verdachte ontkent

Later bleek echter dat het de vriend van het meisje was die het niet kon verkroppen dat een van de dertigers had afgesproken met zijn vriendin. Hij zocht de dertiger op, die versterking kreeg van zijn broer. De twee vielen de man daarop aan met een mes. Volgens het parket gaat het om een moordpoging, met voorbedachte rade. De veertiger zat al drie maanden in voorhechtenis. Zijn advocaat beweert dat hij niets met de zaak te maken heeft. Ook de aanrijding wordt ten stelligste ontkend. Vonnis op 13 juni.