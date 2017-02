Drie jaar cel voor juwelendief uit Letland die meermaals toesloeg in Brugge

De beklaagden werden enkele maanden na de feiten opgepakt in het hotel van het stadion van voetbalclub STVV.

Deniss P. en zijn kompanen sloegen hun slag op 12 en 13 april 2016. Drie Brugse juwelierszaken en een juwelier uit Gent werden in totaal voor enkele tienduizenden euro's bestolen. De daders gingen hierbij steeds op een slinkse manier te werk. Zo deed P. zich in Gent voor als klant om op een onbewaakt moment een horloge van 13.000 euro te stelen. De beklaagde had de vitrinekast vliegensvlug geopend met een sleuteltje, waardoor de juwelier pas 's avonds de diefstal ontdekte.

De rol van drie andere beklaagden uit Letland was minder duidelijk. Ze ontkenden hun betrokkenheid en werden hierin gesteund door de verklaringen van de hoofdverdachte. Eduards S. legde uit dat hij op het moment van zijn arrestatie pas in België was aangekomen. De Let was naar ons land afgezakt om zijn oude kameraad Deniss P. te ontmoeten. De grote voetbalfans verbleven in hotel Stayen, in het gelijknamige stadion van voetbalclub Sint-Truiden, waar ze samen met een andere verdachte werden opgepakt.

Eduards S. werd uiteindelijk vrijgesproken, twee andere Letten kregen twee jaar effectief voor hand- en spandiensten bij de diefstallen.

