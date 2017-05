Drie jaar cel voor het in brand steken van huisvuilzakken in Wervik

Frederik L. (38) uit Wervik stak in de periode tussen september en november 2016 tot twaalf keer toe huisvuilzakken in brand. Het waren bewoners van de Groenstraat, Steenakker en Donderstraat in het centrum van Wervik die slachtoffer waren. De man ging telkens 's nachts op pad en telkens wanneer hij brand stichtte, was er het gevaar dat de brand kon overslaan, zodat de gevolgen dan niet te overzien zouden zijn geweest. Het bleef echter tot wat gevels die zwart waren van het roet. Zelf gaf hij aan de rechter toe nog altijd niet te beseffen wat hem bezielde. Het openbaar ministerie vorderde een strenge gevangenisstraf met uitstel en probatievoorwaarden.

Voorwaarden niet nageleefd

De man was eerder al vrijgelaten in dit dossier, maar omdat hij zich niet hield aan de opgelegde voorwaarden werd hij opnieuw opgepakt. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat alcohol een belangrijk rol speelde, want tijdens een controle had hij twee promille in het bloed. Het openbaar ministerie denkt dat de man puur uit verveling de feiten pleegde. Dankzij camerabeelden kon hij echter ontmaskerd worden. De beklaagde zelf bekende elf van de twaalf feiten. Zijn verdediging meent ook dat frustratie rond zijn scheiding een belangrijke rol speelde in de zaak. De beklaagde, die al sinds oktober 2016 aangehouden is, kreeg drie jaar cel behalve voorhechtenis, die effectief werd uitgesproken. Eén van de slachtoffers vorderde een bedrag van 1.123 euro als schadevergoeding en kreeg dat ook.

(HV)