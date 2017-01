Drie inbrekers op heterdaad betrapt in Ardooie

In de nacht van woensdag op donderdag zijn twee vrouwen en een man op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het RVT Sint-Vincentius in Ardooie. Ze hadden in enkele serviceflats geld en juwelen gestolen, maar de buit kon volledig terugbezorgd worden aan de slachtoffers.

Mogelijk komen de verdachten in aanmerking voor andere feiten, maar dat moet nog verder onderzocht worden. Het gaat om een 29-jarige Française, een 38-jarige Servische en een 40-jarige . De verdachten zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

(FJA)