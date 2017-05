Drama Harelbeke: dader stak voor zijn dodelijke vlucht eerst zijn vrouw neer

De impact van het drama dat zich afgelopen nacht in vier fases afspeelde in Bavikhove, Harelbeke en Deerlijk wordt almaar duidelijker. In de nette villawijk in Bavikhove waar dader Tom V. (41) woont, wordt met verslagenheid gereageerd op de feiten.