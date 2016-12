Doodslag op broer uit Ingelmunster kost daderes 12 jaar cel

Na een avondje stappen met zijn oudere zus Nancy (47) in Ronse besloot Guy Schauvliege (45) niet met de trein terug te keren naar zijn woonplaats Ingelmunster. Hij bleef overnachten en tegelijk zijn roes uitslapen bij haar in Ronse. Omstreeks 1 uur in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 april belde Nancy de noodcentrale op. "Ik heb mijn broer vermoord", meldde ze daar. "Ik heb hem gewurgd."

