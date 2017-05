Dogs & Friends uit Ruiselede blijft gesloten

Op 21 december 2017 besliste de Inspectie Dierenwelzijn de vergunning van Mevrouw Blairon voor het uitbaten van een hondenkwekerij in te trekken. De zaakvoerster van hondenfokwekerij Dogs & Friends uit het West-Vlaamse Ruiselede lapt al jaren de rechtsregels inzake dierenwelzijn aan haar laars. In de periode 2013-2016 werden acht PV's opgesteld die maar liefst 35 inbreuken tegen de dierenwelzijnswetgeving vermeldden: de hygiëne liet te wensen over, de honden beschikten niet over het noodzakelijke drinkbaar water, hadden een samengeklitte vacht en te lange nagels, beschikten niet over de noodzakelijke beschutting tegen regen en wind, enz. Reeds in 2014 kocht Priscillia Blairon een strafzaak af wegens gelijkaardige feiten. Aangezien de toestand niet veranderde, mevrouw Blairon geen gevolg gaf aan de opmerkingen van de inspecteurs en zij hun opmerkingen weglachte, besliste de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn hier eindelijk een einde aan te stellen en trok minister van Dierenwelzijn Ben Weyts haar vergunning voor onbepaalde duur in.

De uitbaatster van Dogs & Friends trachtte de Raad van State ervan te overtuigen dat de beslissing tot intrekking van haar vergunning diende te worden geschorst in afwachting van de beoordeling over de rechtsgeldigheid ervan. Ze wil de vernietiging van deze beslissing te bekomen.

Inspectie Dierenwelzijn handelde correct

De Raad van State oordeelde echter dat haar verzoek om de beslissing te schorsen niet hoogdringend is en dat zij haar hondenkwekerij niet mag uitbaten in afwachting van de uitspraak in de procedure die zij opstartte om de intrekkingsbeslissing te betwisten. De Raad van State oordeelde met andere woorden dat de Inspectie Dierenwelzijn correct heeft gehandeld. De honden die aanwezig waren in de hondenkwekerij werden onmiddellijk in beslag genomen. Bovendien werd er door de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn op toegezien dat Mevrouw Blairon effectief stopte met het kweken van honden.

Strafklacht

GAIA ontdekte echter dat Mevrouw Blairon zich niet aan de intrekkingsbeslissing van minister Ben WEYTS hield en nog steeds honden te koop aanbood op zoekertjeswebsites, facebook, enz. Naast het bijstaan van het Vlaams Gewest (waarvan de inspectie dierenwelzijn deel uitmaakt) in de procedure voor de Raad van State, besloot GAIA om ook strafklacht in te dienen bij de Procureur des Konings.

Delen Wie niet horen wil, moet voelen

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert tevreden op dit arrest van de Raad van State. "Dit is een eerste stap in de goede richting. Mevrouw Blairon heeft geen benul van wat dierenwelzijn is. Er moet echt een einde komen aan haar praktijken. Wie niet horen wil moet voelen, reden waarom wij onze advocaat de opdracht hebben gegeven strafklacht in te dienen om ervoor te zorgen dat mevrouw Blairon deze keer haar strafzaak niet kan afkopen via een minnelijke schikkingsregeling."

"Mevrouw Blairon verdient zonder twijfel het etiket van broodfokker", stelt de advocaat van GAIA, Mr. Anthony Godfroid: "Reeds in 2009 werden drie van haar erkenningen ingetrokken, meer bepaald één voor een hondenkwekerij, één voor een kattenkwekerij en één voor een dierenhandelszaak. Het feit dat ook haar huidige vergunning wordt ingetrokken en zij voor onbepaalde duur geen nieuwe vergunningen meer kan aanvragen, is een goede beslissing. Mevrouw Blairon moet door de correctionele rechtbank veroordeeld worden voor haar herhaalde grove schendingen van het dierenwelzijn".

(red)